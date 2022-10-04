Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка нещодавно розлучилася з Володимиром Дантесом. Після цього знаменитість почала зустрічатися з другом сім'ї – ресторатором Михайлом Кацуріним, який теж розлучився зі своєю дружиною. Мишко, як і зіркова співачка, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А цього разу Кацурін показав, яке застереження йому зробили.
"Пані Галина освоїла ВПН і дала змістовну біологічно-теологічну лекцію, стосовно природи душі", - написав Кацурін у сторіс.
"Пити свинячу кров небезпечно. Кров - це душа свині. Той, хто пив кров свині, не залишиться без свинських характеристик у характері. Пастор із Пітера, Ольга Голікова, попереджала про цю небезпеку", - написала жінка під відео Миші, яке було зроблено про Бангкок. .
Повідомлялося, що Мишко поділився фото зі своєю дочкою.
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"Відвів свою шестирічну доньку до першого класу. Якби її класним керівником був Вернер Херцог, він сьогодні сказав би ось що", - написав Кацурін.
Нагадаємо, новий бойфренд Дорофєєвої розповів про своє захоплення, вразивши співачку
А ще Politeka писала, що Кацуріна розкрила причину розлучення із чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала себе 12-річною дівчинкою із забавною зачіскою, Кацурін не зміг змовчати