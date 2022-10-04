Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно развелась с Владимиром Дантесом. После этого знаменитость начала встречаться с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным, которы тоже развелся со своей женой. Миша, как и звездная певица, ведет активно блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз Кацурин показал, какое предупреждение ему сделали.

"Госпожаа Галина освоила ВПН и дала содержательную биологично-теологическую лекцию, по отношению к природе души", - написал Кацурин в сторис.

"Пить свиную кровь опасно. Кровь - это душа свиньи. Тот кто пил кровь свиньи не останется без свинских характеристик в характере. Пастор из Питера, Ольга Голикова, предупреждала об этой опасности", - написала женщина под видео Миши, которое было сделано об Бангкоке.

Сообщалось, что Миша поделился фото со своей дочерью.

"Отвел свою шестилетнюю дочку в первый класс. Если бы ее классным руководителем был Вернер Херцог, он бы сегодня сказал вот что", - написал Кацурин.

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