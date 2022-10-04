Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - легендарна італійська актриса, яка була одружена з Венсаном Касселем. Від зіркового актора Моніка народила дочку Діву та сина Леоні. Діва виросла справжньою красунею і зайнялася кар'єрою моделі. Не забуває донька Беллуччі і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у прозорій-міні сукні.

"Історія на обкладинці "Особливі прикраси", - написала Діва під фотографіями.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків та написали коментарі:

"Прекрасна", "Оглушливо красива", "Занадто красиво", "Досконалість", "У тебе приголомшливі губи від мами", "ти красуня", "Красуня", "Це топчик", "Найкрасивіша... яка ти дорога ", "Я балдію, чому так красиво", "Так, Діво, ти розкішна", "Симпатична", "Ти така мила, дівчинко", "Незрівнянна", "Хороша Маша, та не наша", "Ми любимо тебе. Ви груба, природна краса. Удачі.

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