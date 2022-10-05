Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка від початку повномасштабного вторгнення перебувала в Україні і була з киянами в метро під час бомбардувань. Не забуває Наталя і про ТікТок, де ділиться з фанами багатьом цікавим.
А цього разу зірка показала, як здобула медаль від військових.
"Я була дуже здивована. Ця відмінність для мене багато важить", - написала Могилевська.
"Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну працю. Бажаю всім нам Перемоги! Дуже щаслива, що змогла стати корисною для України та для вас! Вічна пам'ять Героям!", - написала Наталія у публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"За що?", "Народні артисти - з народом. Ви велика молодець, більше 80 концертів для ЗСУ. Пишаюся", "Вітаю! Дякую, що підтримуєте наших військових, це дуже важливо", "Наталя Михайлівна, щиро вітаю. Потрясіння вам і міцного здоров'я", "Ви наша найкраща пишаємося вами та вітаємо".
Нагадаємо, Могилевська отримала сюрприз від українських захисників та похвалилася нагородою
А ще Politeka повідомляла, що Наталія Могилевська засвітилася у несподіваній компанії.
Також Politeka писала, що Могилевська спустилася в метро і вразила шикарним чином .