Співачка Наталія Могилевська показала медаль, яку отримала від військових, поділившись на відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка від початку повномасштабного вторгнення перебувала в Україні і була з киянами в метро під час бомбардувань. Не забуває Наталя і про ТікТок, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу зірка показала, як здобула медаль від військових.

"Я була дуже здивована. Ця відмінність для мене багато важить", - написала Могилевська.

"Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну працю. Бажаю всім нам Перемоги! Дуже щаслива, що змогла стати корисною для України та для вас! Вічна пам'ять Героям!", - написала Наталія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"За що?", "Народні артисти - з народом. Ви велика молодець, більше 80 концертів для ЗСУ. Пишаюся", "Вітаю! Дякую, що підтримуєте наших військових, це дуже важливо", "Наталя Михайлівна, щиро вітаю. Потрясіння вам і міцного здоров'я", "Ви наша найкраща пишаємося вами та вітаємо".

@nataliya_mogilevskaya Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну роботу. Бажаю всім нам Перемоги! 🇺🇦 Надзвичайно щаслива, що змогла стати корисною для України і для вас! Вічна пам’ять Героям! 🙏🏻 ♬ оригінальний звук - Наталія Могилевська

Нагадаємо, Могилевська отримала сюрприз від українських захисників та похвалилася нагородою

А ще Politeka повідомляла, що Наталія Могилевська засвітилася у несподіваній компанії.

Також Politeka писала, що Могилевська спустилася в метро і вразила шикарним чином .



