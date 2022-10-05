Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда с самого начала полномасштабного вторжения находилась в Украине и была с киевлянами в метро во время бомбежек. Не забывает Наталья и о ТикТок, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз звезда показала, как получила медаль от военных.

"Я была очень удивлена. Это отличие для меня много значит", - написала Могилевская.

"Я благодарна, мои дорогие, за вашу героическую работу. Желаю всем нам Победы! Очень счастлива, что смогла стать полезной для Украины и для вас! Вечная память Героям!", - написала Наталья в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"За что?", "Народные артисты - с народом. Вы большая молодец, больше 80 концертов для ВСУ. Горжусь", "Приветствую! Спасибо, что поддерживаете наших военных, это очень важно", "Наталья Михайловна, искренне поздравляю. Потрясения вам и крепкого здоровья", "Вы наша лучшая гордимся вами и поздравляем".

@nataliya_mogilevskaya Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну роботу. Бажаю всім нам Перемоги! 🇺🇦 Надзвичайно щаслива, що змогла стати корисною для України і для вас! Вічна пам’ять Героям! 🙏🏻 ♬ оригінальний звук - Наталія Могилевська

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