Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда с самого начала полномасштабного вторжения находилась в Украине и была с киевлянами в метро во время бомбежек. Не забывает Наталья и о ТикТок, где делится с фанами многим интересным.
А в этот раз звезда показала, как получила медаль от военных.
"Я была очень удивлена. Это отличие для меня много значит", - написала Могилевская.
"Я благодарна, мои дорогие, за вашу героическую работу. Желаю всем нам Победы! Очень счастлива, что смогла стать полезной для Украины и для вас! Вечная память Героям!", - написала Наталья в публикации.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"За что?", "Народные артисты - с народом. Вы большая молодец, больше 80 концертов для ВСУ. Горжусь", "Приветствую! Спасибо, что поддерживаете наших военных, это очень важно", "Наталья Михайловна, искренне поздравляю. Потрясения вам и крепкого здоровья", "Вы наша лучшая гордимся вами и поздравляем".
Напомним, Могилевская получила сюрприз от украинских защитников и похвасталась наградой
А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская засветилась в неожиданной компании, фото
Также Politeka писала, что Могилевская спустилась в метро и сразила шикарным образом