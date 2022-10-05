Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. З початку повномасштабного вторгнення рф Камалія активно продовжує записувати нові треки, які тепер так чи інакше зачіпають тему війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка повідомила про прем'єру своєї нової пісні в дуеті з репером Paul Hank та кліпу на неї.

"Кулями в серце, наскрізь моє тіло — Це не зупинило мене…». Кулями — дует з українським репером Paul Hank. Це вже третя музична робота з альбому “Сильна, як ніколи”. Кулями — найстрашніші наші спогади, відчуття, хвилини, які здаються вічністю, від початку війни. Кулями — для мене написали чернігівські автори, які особисто пережили всі жахіття російської агресії. Коли її співаю, ледве стримую сльози! Вірю, що Україна переможе! Дякую ЗСУ за наші звільнені міста! Дякую, що життя продовжується!💛💙", — написала Камалія під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку, але відзначили, що вона стала свхожою на Таїсію Повалій:

"Вам дуже пасує співати українською !Пісні дуже хороші , ваш голос звучить зовсім по іншому !❤️";

"У цьому образі ви схожі на Таїсію Повалій:(";

"Дуже глибока пісня!🙌💙💛".

Нагадаємо, Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті та назвав причину.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала, як схуднути незвичайним способом.