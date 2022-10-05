Як повідомляє Politeka.net, паппа аль помодоро - страва тосканської кухні, густий хлібний суп (сама його назва перекладається як "каша з помідорів"). Прийнято відносити цю категорію страв до простої, "сільської" їжі.
Рецептом цієї страви поділився у Instagram незмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.
"Ви чудово знаєте, які томати взимку, а для цього рецепту потрібні соковиті, м'ясисті та насичені плоди. Такі, як зараз. Томатний суп як у ресторані? За моїми рецептами – легко ", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
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• Цибуля – 80 г
• Томати – 300 г
• Часник – 20 г
• Базилік – 10 г
• Сіль, перець
• Оливкова олія – 20 мл
• Хліб – 50-100 г
Спосіб приготування від Ектора-Хіменоса Браво:
У середній або великій каструлі на помірному вогні нагріти оливкової олії, додати подрібнений часник і готувати його 1-2 хвилини, доки він не почне темніти.
Додати помідори, цибулю, базилік та трохи солі. Перемішати овочі, накрити кришкою і тушити на слабкому вогні 15-20 хвилин, поки вони не стануть м'якими та кашоподібними.
Зняти з плити, трохи остудити, додати хліб і перебити в блендері до консистенції пюре.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
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