Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал довольно простой рецепт, который могут повторить даже те, кто никогда не готовил.

Как сообщает Politeka.net, паппа аль помодоро — блюдо тосканской кухни, густой хлебный суп (само его название переводится как "каша из помидоров"). Принято относить эту категорию блюд к простой, "деревенской" пище.

Рецептом этого блюда поделился в Instagram бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

"Вы прекрасно знаете, какие томаты зимой, а для этого рецепта нужны сочные, мясистые и насыщенные плоды. Такие, как сейчас. Томатный суп как в ресторане? По моим рецептам – легко ", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

• Лук – 80 грамм

• Томаты – 300 грамм

• Чеснок – 20 грамм

• Базилик – 10 грамм

• Соль, перец

• Оливковое масло – 20 мл

• Хлеб – 50-100 грамм

Способ приготовления рецепта от Эктора Хименес-Браво:

В средней или большой кастрюле на умеренном огне нагреть оливкового масла, добавить измельченный чеснок и готовить его 1–2 минуты, пока он не начнет темнеть.

Добавить помидоры, лук, базилик и немного соли. Перемешать овощи, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15–20 минут, пока они не станут мягкими и кашеобразными.

Снять с плиты, немного остудить, добавить хлеб и перебить в блендере до консистенции пюре.

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