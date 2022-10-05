Как сообщает Politeka.net, паппа аль помодоро — блюдо тосканской кухни, густой хлебный суп (само его название переводится как "каша из помидоров"). Принято относить эту категорию блюд к простой, "деревенской" пище.
Рецептом этого блюда поделился в Instagram бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
"Вы прекрасно знаете, какие томаты зимой, а для этого рецепта нужны сочные, мясистые и насыщенные плоды. Такие, как сейчас. Томатный суп как в ресторане? По моим рецептам – легко ", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
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• Лук – 80 грамм
• Томаты – 300 грамм
• Чеснок – 20 грамм
• Базилик – 10 грамм
• Соль, перец
• Оливковое масло – 20 мл
• Хлеб – 50-100 грамм
Способ приготовления рецепта от Эктора Хименес-Браво:
В средней или большой кастрюле на умеренном огне нагреть оливкового масла, добавить измельченный чеснок и готовить его 1–2 минуты, пока он не начнет темнеть.
Добавить помидоры, лук, базилик и немного соли. Перемешать овощи, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15–20 минут, пока они не станут мягкими и кашеобразными.
Снять с плиты, немного остудить, добавить хлеб и перебить в блендере до консистенции пюре.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.
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