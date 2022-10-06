Нагадаємо, у травні Харчишин повідомив про розлучення після 13 років шлюбу.

За словами Валерія, вони розійшлися із дружиною Юлею ще до початку війни.

«На жаль, життя не завжди таке, яким ми його уявляємо, незважаючи на соціальні стандарти та зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям», — розповів тоді Харчишин.

Музикант не став приховувати, що в нього є інші стосунки, але ім’я жінки не назвав. Поповзли чутки, що його новою обраницею стала журналістка Яніна Соколова, з якою він знайомий давно.

«Треба сказати, що ми дійсно друзі. В нас були різні моменти в житті, коли ми трошки і сварилися. Але ми дійсно друзі», - відповів Харчишин в інтерв’ю «Слава +».

Але, як виявилося, розповідати про романтични стосунки Харчишин ще не готовий.

«Говорити про стосунки я поки що не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону, це може бути будь-хто інший, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди...», - відповів Валерій Харчишин.

Музикант поки офіційно не розлучений і наразі навіть не думає про нове весілля у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Харчишин розповідав про брата на фронті.

Також Politeka писала, що синові лідера "Другої ріки" Харчишина поставили страшний діагноз.