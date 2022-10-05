Нагадаємо, у травні цього року Харчишин повідомив, що вони «перестали бути фізично подружжям». Наприкінці березня будинок Харчишина у Гостомелі було зруйновано окупантами. І, пояснюючи щодо його відбудови, музикант вирішив пояснити, що все що було зруйноване відбудують, але жити в цьому домі він вже не буде.

«Маю бути чесним, насамперед перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля…», - розповів тоді Харчишин, зізнавшись, що сам він жив і живе іншим життя в іншому місці.

Також музикант повідомив, що в нього інші стосунки. З ким саме Харчишин поки розкривати не хоче і вцілому про розлучення одкровеннями ділитись не поспішає.

«Я не хочу нікого ображати, я не хочу виносити це на загал, тому що в нас є багато приємних моментів і є один неприємний – це я. Тому, яколи я починаю розповідати про це, про своє особисте, про те, де я був під час початку війни, і де жив… це створює певні незручонсті і, напевно, тисне на певні болючі точки усіх причетних. Я кілька разів наступав на граблі і вигрібав з усіх сторін і зрозумів, що поки я не маю права говорити про це і задіювати всі сторони цього процесу», - розповів Харчишин в в інтерв’ю «Слава +».

«Тобто все не так гладко, як здається?», - уточнив у Харшичина Слава Дьомін.

Музикант відповів, що йому «перш за все не гладко», додавши, що він може сам із собою поговорити, але «домовитись не можу».

Нагадаємо, брат Харчишина зараз на фронті.

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