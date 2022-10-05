Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу заїзд виклала добірку фотографій молодшої доньки Аліси, яка відзначає 11-й день народження.

На фотографіях Алісу можна побачити у різних локаціях та вбраннях. Так, тут є фото з відпочинку, де вона в купальнику та милому солом'яному капелюшку, також є знімок, на якому вона позує з величезним собакою. А на першій фотографії Аліса знята на прогулянці в незвичайному місці, і позує у стильному образі.

У підписі до публікації зіркова мама Оля Полякова написала: "Моя Аліса! Сьогодні день народження цієї чудової і дивакуватої дівчинки, я так хочу щоб у неї все було добре, щоб була здорова і щаслива, а ще щоб її головне бажання збулося, і це не подарунки, іграшки, і навідь не домашні тваринки. Це повернутися в мирну Україну, додому! Сьогодні наші діти хотять одного бути вдома з батьками і мирного неба! Хай так і буде!".

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