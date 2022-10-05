Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналася, що багато росіян чомусь відокремлюють себе від військових, які вторглися до України.

Як повідомляє Politeka.net, війна, розв'язана путіним, назавжди розділила українців та росіян. У той же час впав міф про нібито "братні народи". Росія зробила все для того, щоб закріпити назавжди в генетичній пам'яті українського народу сприйняття росіянина як убивці, ґвалтівника, злодія, мародера та нелюда.

Відома актриса Анна Кошмал показала в Instagram повідомлення від росіянки, яка навіть не може зрозуміти, чому всі жителі росії мають понести колективне покарання за вторгнення.

Зірка серіалу "Свати" зізналася, що багато росіян чомусь відокремлюють себе від військових, які вторглися до України. Вони називають себе "простими росіянами", які не хочуть брати участь у політиці росії та не мають нічого спільного з військовими. Вони пишуть актрисі буквально вдаючи, що відносяться до так званих "хороших росіян" і запитують, як вона ставиться до "простих" жителів росії.

Таких повідомлень стало настільки багато, що Анна Кошмал вирішила відповісти відразу всім повідомленням у Instagram-stories.

"Всі, хто пише мені всі ці сім місяців одне й те саме питання, погугліть, що означає "колективна відповідальність", - запропонувала актриса Анна Кошмал , поставивши крапку для російських підписників.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.