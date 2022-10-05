Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал призналась, что многие россияне почему-то отделяют себя от военных, которые вторглись в Украину.

Как сообщает Politeka.net, война, развязанная путиным, навсегда разделила украинцев и россиян. В то же время рухнул миф о якобы "братских народах". Россия сделала все для того, чтобы закрепить навечно в генетической памяти украинского народа восприятие россиянина как убийцы, насильника, вора, мародера и изверга.

Известная актриса Анна Кошмал показала в Instagram сообщение от россиянки, которая даже не может понять, почему все жители рф должны понести коллективное наказание за вторжение.

Звезда сериала "Сваты" призналась, что многие россияне почему-то отделяют себя от военных, которые вторглись в Украину. Они называют себя "простыми россиянами", которые не хотят учавствовать в политике россии и не имеют ничего общего с военными. Они пишут актрисе буквально делая вид, что относятся к так называемых "хороших россиян" и спрашивают, как она относится к "простым" жителям россии.

Таких сообщений стало настолько много, что Анна Кошмал решила ответить сразу всем одним сообщением в Instagram-stories.

"Все, кто пишет мне все эти семь месяцев один и тот же вопрос, погуглите, что значит "коллективная ответственность", - предложила актриса Анна Кошмал , поставив точку для российских подписчиков.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.