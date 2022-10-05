Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя довгий час служив у теробороні на Харківщині. Після деокупації він показав, як росіяни катували місцеве населення, копіюючи нацистів. Так, український музикант опублікував промовисті фото на своїй сторінці у Facebook.

Тарас Тополя опублікував фото золотих коронок зубів, зроблене в селі Піски-Радьківські Харківської області. У цьому звільненому селі знайшли тортури російських окупантів. Знімок із Харківщини артист порівняв із чорно-білим кадром із коронками зубів, вирваних німцями у концентраційному таборі. Росіянам потрібно пам'ятати, що закон бумерангу ніхто не відміняв.

"Не Київ. Ранок – двісті двадцять четвертий. Настрій – це геноцид! Місяць – вони копіюють фашистів. Це фото золотих коронок зубів, вирваних фашистами 21 століття жертвами - українцями, закатованими на Харківщині. Чорно-біле фото – ті самі зуби, вирвані німцями у фашистському концентраційному таборі. Щось треба пояснювати більше? Але ми переможемо!" - написав Тарас Тополя.

Варто зазначити, що Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь несли службу у 130 батальйоні як стрілки та стрілки-парамедики. З 24 лютого до кінця серпня артисти були на війні і на власні очі бачили всі звірства, які окупанти робили з нашими людьми.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.