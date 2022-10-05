Как сообщает Politeka.net, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя долгое время служил в терробороне на Харьковщине. После деоккупации он показал, как россияне пытали местное население, копируя нацистов. Так, украинский музыкант опубликовал красноречивые фото на своей странице в Facebook.
Тарас Тополя опубликовал фото золотых коронок зубов, сделанное в селе Пески-Радьковские Харьковской области. В этом освобожденном селе нашли пыточную российских оккупантов. Снимок из Харьковщины артист сравнил с черно-белым кадром с коронками зубов, вырванных немцами в концентрационном лагере. Россиянам нужно помнить, что закон бумеранга никто не отменял.
"Не Киев. Утро - двести двадцать четвертое. Настроение - это геноцид! Месяц - они копируют фашистов. Это фото золотых коронок зубов, вырванных фашистами 21 века у жертв - украинцев, замученных на Харьковщине. Черно-белое фото - те же зубы, вырванные немцами в фашистском концентрационном лагере. Что-то нужно объяснять больше? Но мы победим!" - написал Тарас Тополя.
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Стоит отметить, что Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь несли службу в 130 батальоне как стрелки и стрелки-парамедики. С 24 февраля и до конца августа артисты были на войне и собственными глазами видели все зверства, которые оккупанты делали с нашими людьми.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.