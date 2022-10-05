Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська спортсменка, а також переможниця одного із сезонів "Холостяка", дівчина активно веде соціальні мережі. Цього разу вона зізналася, що її здоров'я не в найкращій формі і має явні проблеми зі спиною.

«Так, з чого б почати… Коли я пару днів виставляла сторо і писала, що щось зовсім немає настрою, в душі зрозуміла: Даша, не гнівай Бога. Ось за це й заплатила.

Я ніколи не скаржилася на здоров'я в Інста, у мене, по-перше, все було, навіть коли якась застуда – я намагалася не висвітлювати це. Зараз, на тлі всього цього Армагеддону, хочеться бути з вами відвертішою.

Якщо коротко: у серпні я дізналася, що маю невелику грижу в спині. Не знаю причин. Може бути будь-що, але це не заспокоює. Я дуже складно прийняла цей факт» – поділилася Даша.

За словами Ульянової, вона теж переживає через проблеми і іноді її "накриває".

«Ви переживали розставання? Сльози, депресія тощо?» - Запитують у Ульянової.

На що вона чесно показала кадр, на якому постала у сльозах, без макіяжу та вдавання: «Так», - коротко написала вона.

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