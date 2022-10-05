Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, а также победительница одного из сезонов "Холостяка", девушка активно ведет социальные сети. В этот раз она призналась, что ее здоровье не в лучшей форме и у нее явные проблемы со спиной.
«Так, с чего бы начать… Когда я пару дней выставляла стори и писала, что что-то совсем нет настроения, в душе поняла: Даша, не гневи Бога. Вот за это и поплатилась.
Я никогда не жаловалась на здоровье в Инста, у меня, во-первых, все ок было, даже когда какая-то простуда – я пыталась не освещать это. Сейчас, на фоне всего этого Армагеддона, хочется быть с вами более откровенной.
Если кратко: в августе я узнала, что у меня небольшая грыжа в спине. Не знаю причины. Может быть что-угодно, но это не успокаивает. Я очень сложно приняла этот факт» - поделилась Даша.
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По словам Ульяновой, она тоже переживает из-за проблем и иногда ее "накрывает".
«Вы переживали расставания? Слезы, депрессия и тд?» - спрашивают у Ульяновой.
На что она честно показала кадр, на котором предстала в слезах, без макияжа и притворства: «Да», - коротко написала она.
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