Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова рассказала о проблемах со здоровьем.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, а также победительница одного из сезонов "Холостяка", девушка активно ведет социальные сети. В этот раз она призналась, что ее здоровье не в лучшей форме и у нее явные проблемы со спиной.

«Так, с чего бы начать… Когда я пару дней выставляла стори и писала, что что-то совсем нет настроения, в душе поняла: Даша, не гневи Бога. Вот за это и поплатилась.

Я никогда не жаловалась на здоровье в Инста, у меня, во-первых, все ок было, даже когда какая-то простуда – я пыталась не освещать это. Сейчас, на фоне всего этого Армагеддона, хочется быть с вами более откровенной.

Если кратко: в августе я узнала, что у меня небольшая грыжа в спине. Не знаю причины. Может быть что-угодно, но это не успокаивает. Я очень сложно приняла этот факт» - поделилась Даша.

По словам Ульяновой, она тоже переживает из-за проблем и иногда ее "накрывает".

«Вы переживали расставания? Слезы, депрессия и тд?» - спрашивают у Ульяновой.

На что она честно показала кадр, на котором предстала в слезах, без макияжа и притворства: «Да», - коротко написала она.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова без фильтров и макияжа нарвалась на жесткую критику: "С губами действительно беда"

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" заворожила пластичными изгибами на фотосессии, видео

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" показала свой поход за хлебом и нарвалась на критику