Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка виховує двох дочок після розлучення і займається просуванням кар'єри. Старша дочка моделі вже зарекомендувала себе перед модними будинками і з недавніх пір все частіше сяє на подіумі.

Так, цього разу Діва Кассель, старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася на обкладинці швейцарського глянцю Bilan Luxe.

Дівчина позувала в діамантах, а для розвороту знялася у розкішних кольє, сережках та кільці. Також для цього їй змінили образ:

"Так мило; Хочу сорочку 😍😢; Que beauté; Моя ідеальна дружина! 😍😅; Клас; вона так добре намагається для цього; я заздрю ​​популярності; роботи багато» - пишуть у мережі.

Моніка не лише їздить на трендові покази з дочкою, а й з'являється на всіх зйомках із Дівою, щоб юна красуня не хвилювалася.

У смарагдовій сукні, з акуратною зачіскою та макіяжем Діва сяяла на світському вечорі, який підтримала і її зіркова мама:

«Діва в Мілані на вечірці dolcegabbana з нагоди їхнього SS23» - поділилася Моніка.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

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