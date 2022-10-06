Під час прогулянки Леся Нікітюк приміряла затишний та простий образ, який їй дуже йшов.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Леся Нікітюк відвідала Європу та зустрілася з українськими біженцями в рамках зйомок проекту "Le Маршрутка". Знаменитість лише нещодавно повернулася в Україну і вже поділилася на своїй сторінці у Instagram фото із прогулянки Києвом.

Так, під час прогулянки Леся Нікітюк приміряла світлі джинси, які розширювалися внизу, а також бежевий світшот із порваним низом та білу сорочку. Втім, надворі вже осінь, так що зверху вона накинула темну курточку.

Щоденний образ Нікітюк доповнила замшевими черевиками. Не обійшлося і без ледь помітного макіяжу з акцентом на очі та гладкого укладання.

Замість підпису до знімків, телеведуча залишила емодзі у формі серця та українського прапора. Крім того, довгонога богиня Леся Нікітюк залишила геолокацію, вказавши: "Київ. Україна".

Варто зазначити, що Леся Нікітюк народилася у Хмельницькому 1987 року. Її кар'єра на телебаченні розпочалася після того, як у 2011 році вона взяла участь у програмі "Розсміши коміка".

З 2018 року Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто згори?".

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

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