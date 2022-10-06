Во время прогулки Леся Никитюк примерила уютный и простой образ, который ей очень шел.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Леся Никитюк посетила Европу и встретилась с украинскими беженцами в рамках съемок проекта "Le Маршрутка". Знаменитость лишь недавно вернулась в Украину и уже поделилась на своей странице в Instagram фото из прогулки по Киеву.

Так, во время прогулки Леся Никитюк примерила светлые джинсы, которые расширялись внизу, а также бежевый свитшот с порванным низом и белую рубашку. Впрочем, на дворе уже осень, так что сверху она набросила тмную курточку.

Повседневный образ Никитюк дополнила замшевыми ботинками. Не обошлось и без едва заметного макияжа с акцентом на глаза и гладкой укладки.

Вместо подписи к снимкам, телеведущая оставила эмодзи в форме сердечка и украинского флага. Кроме того, длинноногая богиня Леся Никитюк оставила геолокацию, указав: "Киев. Украина".

Стоит отметить, что Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика".

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

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