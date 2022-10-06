Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська спортсменка, переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком та популярний блогер. Вона часто розповідає про себе та вражає образами на модних фотосесіях.

На цей раз Даша продовжила свою історію з приводу справді поганого самопочуття.

"Десь місяць спина нила, а потім пройшла. Лікар прогнозує, що така грижа розсмоктується сама, але вчора у мене почала боліти спина знову. Сильно! Все що я можу робити через біль – це лежати.

Здається, людина старіє не коли реально стає старшою, а коли розповідає про свої болячки в Інстаграм. Так, хочу позбутися цієї проблеми якнайшвидше, позбутися хоча б болю" - поділилася Даша.

Нагадаємо, раніше Даша розповіла про біль у спині: "Я ніколи не скаржилася на здоров'я в Інста, у мене, по-перше, все було, навіть коли якась застуда - я намагалася не висвітлювати це.

Якщо коротко: у серпні я дізналася, що маю невелику грижу в спині. Не знаю причин. Може бути будь-що, але це не заспокоює. Я дуже складно прийняла цей факт" – поділилася Даша.

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