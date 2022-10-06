Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком и популярный блогер. Она часто рассказывает о себе и впечатляет образами на модных фотосессиях.
В этот раз Даша продолжила свою историю по поводу действительно плохого самочувствия.
"Где-то месяц спина ныла, а потом прошла. Врач прогнозирует, что такая грыжа рассасывается сама, но вчера у меня начала болеть спина снова. Сильно! Все что я могу делать из-за боли – это лежать.
Кажется, человек стареет не когда реально становится старше, а когда рассказывает о своих болячках в Инстаграм. Да, хочу избавиться от этой проблемы как можно скорее, избавиться хотя бы от боли" - поделилась Даша.
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Напомним, ранее Даша рассказала о боли в спине: "Я никогда не жаловалась на здоровье в Инста, у меня, во-первых, все ок было, даже когда какая-то простуда – я пыталась не освещать это.
Если кратко: в августе я узнала, что у меня небольшая грыжа в спине. Не знаю причины. Может быть что-угодно, но это не успокаивает. Я очень сложно приняла этот факт" - поделилась Даша.
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