Артист "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, де тепер вони виступають і яка трагедія прийшла до команди проекту "Ліга сміху".

Так, за словами Ткача, з початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну «Квартал 95» вже дав більше 140 концертів для українських захисників.

«Це підтримка дл наших хлопців і дівчат, наших захисників. І вона дуже потрібна… Дуже важко спочатку було, томущо ми не знали, що робити, як робити, а потім я побачив, що потрібна звичайна розмова, звичайна підтримка: обійняти, сфотографуватись, сказати кілька слів. Всюди хлопці і дівчата з посмішками зустрічають, і мені здається, що гумору є місце, без нього ніяк», - підкреслив Ткач в інтерв'ю ЖВЛ.

Артист зізнається, що найважче «кварталівцям» жартується у шпиталях.

«Обіймаєш людину, а в неї апарат Ілізарова і він каже : «Нічо-нічо, нормально», або дівчинка підходить, а в неї з ніжкою проблема, або з рукою, або без ніжки чи без ручки. Кожному бійцю дивишся в очі і розумієш, що в нього своя історія, своя сім’я, і це як Всесвіт», - розповів Юрій Ткач.

Звикнути до війни, каже Ткач, неможливо, а навчитися з нею жити дуже складно.

«В нас зовсім недавно хлопець з «Ліги сміху» пішов з життя... Я думаю, що ця історія – вона ще не закінчилась. До цього ніяк не можна звикнути, це не можна прийняти, це шокує», - зізнався артист «Квартал 95».

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому його ждружина Ксенія більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.

Також повідомлялось, чи знали Юрій Ткач, Кошовий та інші зірки «Квартал 95» про початок війни заздалегідь.

Крім того, Politeka.net писала, що нову пародію зірки "Квартал 95" оцінили навіть росіяни.