Як повідомляє Politeka.net, Євген Клопотенко — зірка української кухні, головний її популяризатор, український кулінарний експерт, шеф-кухар та телеведучий, а також бізнесмен та засновник соціального проекту "Нове шкільне харчування". Він також поширює ідею про кохання та повагу до української кухні.

На своїй сторінці в Instagram кулінар нагадав про важливість вивчення історії та традицій свого народу.

Він наголосив, що росіяни українську культуру знищували багато століть. Але нашим бабусям та дідусям вдалося дивом зберегти великий пласт традицій та історії.

"Але ситуація зараз така: не стане бабусь та дідусів - не стане з ними української культури. Тому наше з вами завдання знаходити, розмовляти та відроджувати", - закликав Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко зазначив, що збереження культури та традицій починається зі звичайних речей, які може зробити кожен.

"Приготуйте солодкі вареники з гречкою та маком, послухайте пісні, подивіться справжній український костюм (це не впадає у вічі). А потім передайте далі. Це і є наша з вами відповідальність зараз – зберегти українську культуру. А зберігаємо – коли бачимо, чуємо і відтворюємо", - додав переможець "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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