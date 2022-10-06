Как сообщает Politeka.net, Евгений Клопотенко — звезда украинской кухни, главный ее популяризатор, украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и телеведущий, а также бизнесмен и основатель социального проекта "Новое школьное питание". Он также распространяет идею о любви и уважении к украинской кухне.

На своей странице в Instagram кулинар напомнил о важности изучения истории и традиций своего народа.

Он подчеркнул, что россияне украинскую культуру уничтожали многие столетия. Но нашим бабушкам и дедушкам удалось чудом сохранить большой пласт традиций и истории.

"Но ситуация сейчас такая: не станет бабушек и дедушек - не станет с ними украинской культуры. Поэтому наша с вами задача находить, разговаривать и возрождать", - призвал Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко отметил, что сохранение культуры и традиций начинается с обыкновенных вещей, которые может сделать каждый.

"Приготовьте сладкие вареники с гречкой и маком, послушайте пение, посмотрите настоящий украинский костюм (это не бросающийся в глаза). А потом передайте дальше. Это и есть наша с вами ответственность сейчас – сохранить украинскую культуру. А храним – когда видим, слышим и воспроизводим", - добавил победитель "Мастер Шеф".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.