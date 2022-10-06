Американський танцюрист українського походження на своїй сторінці в Instagram розмістив відео, де продемонстрував вражаючий результат схуднення його мами Лариси.

"Це моя мама. Люди, які її зустрічають, називають її Лорочка. Мама провела ВСІ свої роки самовіддано піклуючись про інших. 100% себе вона присвятила мені, Валентину та нашому татові. Якби ти зустрів її, ти відразу полюбив би її і вона б відразу тебе нагодувала. Дуже сильно. Її люблять і обожнюють абсолютно всі, навіть ті, кому дуже не подобаються інші Чмерковські", - пише Макс.

Мама знаменитості тривалий час страждала від зайвої ваги і опинилася на межі діабету. Лікарі призначили їй ліки, безліч тестів та обмежень.

"Безумно дивитися, як твоя мама усвідомлює своє життя в 60 і думає, що життя закінчилося ..... Моя мама скинула 80 фунтів за чотири місяці, і ми почали працювати в спортзалі. Вона міцна, рішуча і страшенно сильна, і я неймовірно нею пишаюся!!Вперше за десятиліття вона справді мотивована взяти своє тіло і своє життя під свій контроль", — зізнається Чмерковський.

Жінка скинула 36 кг, але продовжує й надалі працювати над собою і, як додав Макс, уже майже може випередити свого онука.

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