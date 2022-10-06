Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук розповідає в Інстаграм про свої успіхи, роботу та життя без прикрас. З недавніх пір артистка відновила не лише тренування, а й свої походи до масажиста та заняття танцями.

За словами Саліванчука, ходити на тренування досить непросто, адже часто будні йдуть не за планом, діти хворіють або обставини не дозволяють активно займатися собою. Тому і зараз на заняттях вона не почувається впевнено:

Тут весь танець, дивіться до кінця. Буде смішно. Тут я помиляюся, забуваю, але намагаюся і викручуюсь» - зізналася Саліванчук.

Також на своїй сторінці у Instagram 37-річна артистка розмістила ефектне відео із танцювальної студії. У чорній сукні з розрізом від стегна Анна продемонструвала, чому навчилася за це заняття.

"Як я сьогодні танцювала, забувала, помилялася, але головне не боятися і йти далі. Танці - для жінки - це розкриття жіночності, і так за 203 дні війни я втрачаю себе, тож пішла танцювати", - зізнається Саліванчук.

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