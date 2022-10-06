Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказывает в Инстаграм о своих успехах, работе и жизни без прикрас. С недавних пор артистка возобновила не только тренировки, но и свои походы к массажисту и занятия танцами.
По словам Саливанчук, ходить на тренировки довольно непросто, ведь часто будни идут не по плану, дети болеют или обстоятельства не позволяют активно заниматься собой. Поэтому и сейчас на занятиях она не чувствует себя уверено:
«Тут весь танец, смотрите до конца. Будет смешно. Здесь я ошибаюсь, забываю, но пытаюсь и выкручиваюсь» - призналась Саливанчук.
Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила эффектное видео из танцевальной студии. В черном платье с разрезом от бедра Анна продемонстрировала, чему научилась за это занятие.
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"Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное не бояться и идти дальше. Танцы - для женщины - это раскрытие женственности, и так за 203 дня войны я теряю себя, поэтому пошла танцевать", - признается Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.