Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказывает в Инстаграм о своих успехах, работе и жизни без прикрас. С недавних пор артистка возобновила не только тренировки, но и свои походы к массажисту и занятия танцами.

По словам Саливанчук, ходить на тренировки довольно непросто, ведь часто будни идут не по плану, дети болеют или обстоятельства не позволяют активно заниматься собой. Поэтому и сейчас на занятиях она не чувствует себя уверено:

«Тут весь танец, смотрите до конца. Будет смешно. Здесь я ошибаюсь, забываю, но пытаюсь и выкручиваюсь» - призналась Саливанчук.

Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила эффектное видео из танцевальной студии. В черном платье с разрезом от бедра Анна продемонстрировала, чему научилась за это занятие.

"Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное не бояться и идти дальше. Танцы - для женщины - это раскрытие женственности, и так за 203 дня войны я теряю себя, поэтому пошла танцевать", - признается Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.