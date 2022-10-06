Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Зірка там вибрала переможницею Ганну Богдан, з якою зустрічався протягом року, але нещодавно пара оголосила про розлучення. Проте Михайло став досить успішним блогером в Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу зірка вирішила показати, як пішов на побачення. Поруч із ним сидів песик.
"На побаченні", - написав Михайло.
"Води дали, одразу танці пішли", - написав на другому сторіс зірка, показуючи собачку.
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Повідомлялося, що Михайло вийшов в ефір після тривалої відсутності.
"Не знаю, збіг чи ні, мене Інстаграм вирішив розблокувати через два з половиною тижні. Саме на мій день народження. Ну може бути там якось зійшлося і люди, які це робили, у цьому взяли участь. Ну, загалом, я знову повернувся", - сказав Заливако у своєму зверненні до фанів.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако насмішив українців незграбним відео прямо з літака.
А ще Politeka повідомляла, що екс-обранка "Холостяка" Залівако Богдан вразила виглядом на вуличній зйомці у Києві
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан пішла у відрив, зважившись на визнання після розриву із Заливаком