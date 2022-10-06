"Холостяк" Михайло Заливако показав, з ким пішов побачити після розставання з Ганною Богдан.

Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Зірка там вибрала переможницею Ганну Богдан, з якою зустрічався протягом року, але нещодавно пара оголосила про розлучення. Проте Михайло став досить успішним блогером в Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу зірка вирішила показати, як пішов на побачення. Поруч із ним сидів песик.

"На побаченні", - написав Михайло.

"Води дали, одразу танці пішли", - написав на другому сторіс зірка, показуючи собачку.

Повідомлялося, що Михайло вийшов в ефір після тривалої відсутності.

"Не знаю, збіг чи ні, мене Інстаграм вирішив розблокувати через два з половиною тижні. Саме на мій день народження. Ну може бути там якось зійшлося і люди, які це робили, у цьому взяли участь. Ну, загалом, я знову повернувся", - сказав Заливако у своєму зверненні до фанів.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако насмішив українців незграбним відео прямо з літака.

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