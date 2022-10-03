Как пишет Politeka.net, после проекта Анна Богдан и «Холостяк» - харьковский предприниматель Миша Заливако были в отношениях больше года. В самый разгар войны пара внезано рассталась. Анна долго не объявляла о расставании с завидным женихом, также она до сих пор не решилась озвучить реальную причину разрыва с Мишей.
Теперь девушка стала довольно успешной блогеркой, за жизнью которой следят свыше 230 тысяч человек. В Instagram Анна делится своими обновками, показывает, как проводит время и рекламирует всякую всячину.
Сейчас блогерка встетилась со своей давней подругой и выложила несколько кадров в своих Сторис.
Анна попозировала в черном брючном костюме и с вечерним макияжем, который, как призналась она, долго не делала..
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«Когда 8 месяцев себе не делала мейкап», - сообщила блогерка, сделав селфи возле зеркала.
К слову, на прошлой неделе бизнесмен Михаил Заливако отмечал день рождения. К имениннику приехала и Анна Богдан, чтобы лично поздравить бывшего возлюбленного и похвастаться этим в соцсетях.
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