Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом із колективом студії гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне відео, в якому показав, як піднімати собі настрій під час війни та осінньої хандри.
Так, у забавному ролику Юрій спочатку показав, як сумує через війну, повітряні тривоги та погоду. А потім почав шукати способи підняти настрій. І почав він із прочитання новин, де писали про мобілізацію в росії. Після цього настрій коміка суттєво покращився, він почав дзвонити знайомим до Росії та тролити їх через це, а деяким навіть пропонував чорний пакет.
У підписі до публікації Ткач написав: "Короче, піднімаю собі настрій". А шанувальники відразу почали коментувати нове відео коміка: "Чудово", "Короче кажучи, я кур'єр", "Браво! Неперевершений майстер!", "Такий позитивчик, Юрчик – позитивчик", "Люблю", "А мені так само приємно почути подібні новини", "Юро, підняли настрій не тільки собі, спасибі", "Дякую, Юрчик! Посмішка на моєму обличчі зараз буває дуже рідко, але зараз з'явилася!".
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