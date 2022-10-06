Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка кілька років тому одружився з Катою Репяховою, а торік у пари з'явився син, якого назвали Михайлом. Катя є успішною блогеркою та веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На цей раз Репяхова поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом у салоні краси. Як можна зрозуміти, зірка вирішила обрізати трохи волосся.
"Обновила кінчики. Забрала 3 см", - написала Катя на ще одному сторіс.
До цього Репяхова поділилася історією про життя Києва.
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"11 років, як я живу у Києві
11 років, як я покинула свій будинок, у якому прожила 17 років.
11 років тому я поїхала вступати до Карпенка-Карого на режисера телебачення. Пройшла 3 тури і в результаті на останньому мене не взяли)
И так я попала в КНУ им. Шевченко
Все сталося найкращим чином. Київ став мені найріднішим містом.
За 11 років я жила у багатьох районах Києва, міняла десятки квартир та гуртожитків. Зустріла друзів та просто добрих людей", - написала Репяхова.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика поділилася своєю радістю та показала фото з лікарні .
А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика похвалилася, як впливає 30-річна різниця у віці на їхнє життя.
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