Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як підстриглася, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка кілька років тому одружився з Катою Репяховою, а торік у пари з'явився син, якого назвали Михайлом. Катя є успішною блогеркою та веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На цей раз Репяхова поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом у салоні краси. Як можна зрозуміти, зірка вирішила обрізати трохи волосся.

"Обновила кінчики. Забрала 3 см", - написала Катя на ще одному сторіс.

До цього Репяхова поділилася історією про життя Києва.

"11 років, як я живу у Києві

11 років, як я покинула свій будинок, у якому прожила 17 років.

11 років тому я поїхала вступати до Карпенка-Карого на режисера телебачення. Пройшла 3 тури і в результаті на останньому мене не взяли)

И так я попала в КНУ им. Шевченко

Все сталося найкращим чином. Київ став мені найріднішим містом.

За 11 років я жила у багатьох районах Києва, міняла десятки квартир та гуртожитків. Зустріла друзів та просто добрих людей", - написала Репяхова.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика поділилася своєю радістю та показала фото з лікарні .

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