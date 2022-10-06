Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда несколько лет назад женился на Кате Репяховой, а в прошлом году у пары появился сын, которого назвали Михаилом. Катя является успешной блогеркой и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Репяхова поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом в салоне красоты. Как можно понять, звезда решила обрезать немного волосы.

"Обновила кончики. Убрала 3 см", - написала Катя на еще одном сторис.

До этого Репяхова поделилась историей о жизни в Киева.

"11 лет, как я живу в Киеве

11 лет, как я покинула свой дом, в котором прожила 17 лет.

11 лет назад я поехала поступать в Карпенко-Карого на режиссера телевидения. Прошла 3 тура и в результате на последнем меня не взяли)

И так я попала в КНУ им. Шевченко

Все произошло лучшим образом. Киев стал мне самым родным городом.

За 11 лет я жила во многих районах Киева, меняла десятки квартир и общежитий. Встретила друзей и просто добрых людей", - написала Репяхова.

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