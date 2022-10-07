Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і хореограф, який перемагав на "Танцях зі зірками", а також судив проект "Україна має талант". Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде сторінку та ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Євген опублікував відео, як проводив час із Наталією після її повернення з Європи. Дружина зірки обіймала його, коли він говорив телефоном.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які ви красиві", "Обов'язково котики", "Жінок, які належать так до своїх чоловіків, потрібно пошукати", "Які ви котики", "Це так мої котики, кохання врятує світ", "Обожнюю вашу пару", "Дружина без косметики супер", "Що ж змусило Женю так рано посивіти", "Яка гарна пара", "Переможе".

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