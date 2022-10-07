Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, как проводит время с женой, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который побеждал на "Танцях з зірками", а также судил проект "Україна має талант". Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Евгений опубликовал видео, как проводил время с Натальей после ее возвращения из Европы. Жена звезды обнимала его, когда он говорил по телефону.

Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы красивые", "Обязательно котики", "Женщин, относящихся так к своим мужчинам, нужно поискать", "Какие вы котики", "Это так мои котики, любовь спасет мир", "Обожаю вашу пару", "Жена без косметики супер", "Что же заставило Женю так рано поседеть", "Какая красивая пара", "Победит".

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