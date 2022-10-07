Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - успішний український бізнесмен, який вирішив стати новим "Холостяком". Зйомки проекту закінчилися давно і вже навіть є ім'я переможниці, але поки що у прокат проект не надійшов, тож цю інформацію від фанатів приховують. Спочатку шоу мало вийти навесні, але через війну вирішили відкласти прем'єру. Після цього призначили дату на 30 вересня, але в останній момент знову перенесли дату показу.

Тим часом Топольський постійно підігріває інтерес до шоу, поділяючись кадрами у своєму блозі. А цього разу Олександр опублікував кілька фотографій, які зробив із учасницею проекту.

"Колись", - написав Топольський під кадрами.

До цього Алекс розповів про фільми, поділившись своїми думками.

"Я обожнюю дивитись фільми.

З деяких пір я почав дивитися лише ті фільми, які розширюють мої знання та кидають виклик моїм почуттям. Тепер я підбираю фільми, з яких я можу винести уроки, як людина, і аналізую їх, щоб дізнатися, як вони були створені.

Особливо цікаво спостерігати за поведінкою акторів, адже існує безліч способів сказати фразу: «Я тебе кохаю», вона може бути перейнята злістю, ненавистю, радістю, ніжністю, ревнощами, соромом, виною… саме те, ЯК вони передають ці слова та їхня поведінка змушує платити за квиток та відключатися на 2 години від усього світу, щоб пережити емоції, які вони нам дарують", - написав Топольський.

Нагадаємо, Топольський після скасування прем'єри "Холостяка" поділився новим одкровенням .

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