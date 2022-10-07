Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - успешный украинский бизнесмен, который решил стать новым "Холостяком". Съемки проекта закончились давно и уже даже есть имя победительницы, но пока еще в прокат проект не поступил, поэтому данную информацию от фанатов скрывают. Сначала шоу должно было выйти весной, но из-за войны решили отложить премьеру. После назначили дату на 30 сентября, но в последний момент снова перенесли дату показа.

Тем временем Топольский постоянно подогревает интерес к шоу, делясь кадрами в своем блоге. А в этот раз Александр опубликовал несколько фотографий, которые сделал с участницей проекта.

"Когда-то", - написал Топольский под кадрами.

До этого Алекс рассказал о фильмах, поделившись своими мыслями.

"Я обожаю смотреть фильмы.

С некоторых пор я начал смотреть только те фильмы, которые расширяют мои знания и бросают вызов моим чувствам. Теперь я подбираю фильмы, из которых я могу извлечь уроки, как человек, и анализирую их, чтобы узнать, как они были созданы.

Особенно интересно наблюдать за поведением актеров, ведь существует множество способов сказать фразу: «Я тебя люблю», она может быть проникнута злобой, ненавистью, радостью, нежностью, ревностью, стыдом, виной… именно то, КАК они передают эти слова и их поведение заставляет платить за билет и отключаться на 2 часа от всего мира, чтобы пережить эмоции, которые они нам дарят", - написал Топольский.

Напомним, Топольский после отмены премьеры "Холостяка" поделился новым откровением

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