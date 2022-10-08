Актриса та модель Моніка Беллуччі поруч із Кім Кардаш'ян вразила образом на тижні моди.

Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома модель та актриса, яка прославилася завдяки унікальній зовнішності та стилю. У своєму віці артистка відмовляється лягати під ніж заради бездоганних форм та зовнішності без зморшок.

Нещодавно на показі модних будинків Моніка зустрілася з Кім Кардаш'ян та зробила кілька пам'ятних кадрів. У чорному костюмі брючному модель виглядала більш ніж привабливо, а прості аксесуари лише підкреслили небажання Беллуччі приховувати себе справжню.

Поруч із Кім, яка захоплюється уколами краси, Моніка підкорила фанатів природністю:

«Моніка 🥰😍; Приголомшливо та стильно, як завжди справжня краса щасливої ​​п'ятниці 😍; Беллісіма Моніка !!!!!! 👑; Мої близнюки; вони як королеви поза часами; Моніка перевершує у всьому; Беллуччі це стиль, а Кім програла; думаю Кім поступається їй; Моніка виглядає супер натурально» - пишуть у мережі.

Раніше Моніка поділилася кадром, де позувала поруч із стилістом Джоном Нолетом.

"На заході з Джоном Нолетом, де він оголошує свою кандидатуру на посаду художнього керівника. Браво Джон", - написала Моніка.

Нагадаємо, 57-річна Беллуччі з дорогими прикрасами сміливо показала, чому нею захоплюються.

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