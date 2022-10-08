Актриса и модель Моника Беллуччи рядом с Ким Кардашьян впечатлила образом на неделе моды.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая прославилась благодаря уникальной внешности и стилю. В своем возрасте артистка отказывается ложиться под нож ради безупречных форм и внешности без морщин.

Недавно на показе модных домов Моника встретилась с Ким Кардашьян и сделала несколько памятных кадров. В черном брючном костюме модель выглядела более чем привлекательно, а простые аксессуары лишь подчеркнули нежелание Беллуччи скрывать себя настоящую.

Рядом с Ким, которая увлекается уколами красоты, Моника покорила фанатов естественностью:

«Моника 🥰😍; Потрясающе и стильно, как всегда настоящая красота счастливой пятницы 😍; Беллисима Моника!!!!!! 👑; Мои близнецы; они как королевы вне времен; Моника превосходит во всем; Беллуччи это стиль, а Ким проиграла; думаю Ким уступает ей; Моника выглядит супер натурально» - пишут в сети.

Ранее Моника поделилась кадром, где позировала рядом со стилистом Джоном Ноллетом.

"На мероприятии с Джоном Ноллетом, где он объявляет о своей кандидатуре на пост художественного руководителя. Браво Джон", - написала Моника.

Напомним, 57-летняя Беллуччи с дорогими украшениями смело показала, почему ею восхищаются

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