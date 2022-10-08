Популярна Інстаграм-модель Кім Кардаш'ян у сукні з одних ременів показала, заради чого довго худнула.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка заради популярності раніше не гидувала скандалами та публічними розглядами. Зараз Кім має велику аудиторію в Інстаграм, має власний бренд одягу і продовжує розвивати бізнес.

Однак не забуває модель про провокаційні кадри, які підтримують її популярність. На цей раз для зйомки вона вибрала досить незвичайну сукню чорного кольору з одних ременів.

"Коли я не змогла потрапити на шоу balenciaga, @demna надіслав шоу мені" - висловилася Кім.

У мережі відреагували по-різному: «Така неймовірна Кім !!!❤️; Я знаю цю дірку 😂; вміє залучити 😍; Ти наймиліша і найкрутіша людина; гарна робота, Кім; Гарно 😍; Майор ❤️; Всі повинні 😍❤️; Здається, я пам'ятаю цей образ у білому кілька років тому ❤️Так мило».

Також у чорній дизайнерській сукні з камінням Кардаш'ян із задоволенням продемонструвала пишні форми, навряд чи пересуваючись через вузьку тканину. На тлі молодих подруг та зіркових колег Кім також вдалося виділитися.

Як можна помітити, Кім подобається балувати шанувальників образами у незвичайному одязі, а також показує фігуру без зайвої скромності.

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