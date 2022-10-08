Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян в платье из одних ремней показала, ради чего долго худела.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая ради популярности ранее не брезговала скандалами и публичными разбирательствами. Сейчас Ким имеет большую аудиторию в Инстаграм, владеет собственным брендом одежды и продолжает развивать бизнес.

Однако не забывает модель о провокационных кадрах, которые поддерживают ее популярность. В этот раз для съемки она выбрала довольно необычное платье черного цвета из одних ремней.

«Когда я не смогла попасть на шоу balenciaga, @demna прислал шоу мне» - высказалась Ким.

В сети отреагировали по-разному: «Такая невероятная Ким !!!❤️; Я знаю эту дыру 😂; умеет завлечь😍; Ты самый милый и самый крутой человек; хорошая работа, Ким; Красиво 😍; Майор ❤️; Все должны 😍❤️; Кажется, я помню этот образ в белом несколько лет назад ❤️Так мило».

Также в черном дизайнерском платье с камнями Кардашьян с удовольсвием продемонстрировала пышные формы, едва ли передвигаясь из-за узкой ткани. На фоне молодых подруг и звездных коллег Ким также удалось выделиться.

Как можно заметить, Ким нравится баловать поклонников образами в необычной одежде, а также показывает фигуру без лишней скромности.

Напомним, "Вечер был особенным": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в роскошном платье вышла в свет с мужем-миллионером.

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