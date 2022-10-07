Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий та чоловік колеги Каті Осадчої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російсько-окупаційними військами, хоча не служить в обороні, як його кум Потап. Не забуває Горбунов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка опублікував фото, де був із рудоволосою красунею.
На фото можна побачити Юру та співачку Світлану Тарабарову, яка зустрічалася з Володимиром Дантесом ще до Наді Дорофєєвої. При цьому зірка зізнавалася, що після їхньої розлуки вона не віталася з колишнім кілька років.
До цього Горбунов опублікував вітання із днем вчителя.
"Сьогодні День Учителя!! Зі святом вас, дорогі педагоги!!
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Сьогодні ви Захисники, рятувальники, волонтери, новатори та зрадотворці!!
Незважаючи на війну, ви продовжуєте навчати наших дітей мудрому та вічному!! Ви їх опора та підтримка!
Сьогодні в Єдиному Телемарафоні, о 19.00, дивіться Шосту церемонію вручення премії Global Teacher Prize Ukraine, де буде відзначено справжніх героїв освітнього фронту!! Вчителі важливі!", - написав Горбунов.
Нагадаємо, Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає
Також Politeka писала, що Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов заговорив про головну трагедію дня після удару окупантів.