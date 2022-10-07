Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий та чоловік колеги Каті Осадчої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російсько-окупаційними військами, хоча не служить в обороні, як його кум Потап. Не забуває Горбунов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка опублікував фото, де був із рудоволосою красунею.

На фото можна побачити Юру та співачку Світлану Тарабарову, яка зустрічалася з Володимиром Дантесом ще до Наді Дорофєєвої. При цьому зірка зізнавалася, що після їхньої розлуки вона не віталася з колишнім кілька років.

До цього Горбунов опублікував вітання із днем ​​вчителя.

"Сьогодні День Учителя!! Зі святом вас, дорогі педагоги!!

Сьогодні ви Захисники, рятувальники, волонтери, новатори та зрадотворці!!

Незважаючи на війну, ви продовжуєте навчати наших дітей мудрому та вічному!! Ви їх опора та підтримка!

Сьогодні в Єдиному Телемарафоні, о 19.00, дивіться Шосту церемонію вручення премії Global Teacher Prize Ukraine, де буде відзначено справжніх героїв освітнього фронту!! Вчителі важливі!", - написав Горбунов.

Нагадаємо, Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає

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