Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий и муж коллеги Кати Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, хотя и не служит в теробороне как его кум Потап. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда опубликовал фото, где был с рыжеволосой красоткой.

На фото можно увидеть Юру и певицу Светлану Тарабарову, которая встречалась с Владимиром Дантесом еще до Нади Дорофеевой. При этом звезда признавалась, что после их разлуки она не здоровалась с бывшим несколько лет.

До этого Горбунов опубликовал поздравления с днем учителя.

"Сегодня День Учителя!! С праздником вас, дорогие педагоги!!

Сегодня вы Защитники, спасатели, волонтеры, новаторы и изменотворцы!!

Несмотря на войну, вы продолжаете учить наших детей мудрому и вечному!! Вы их опора и поддержка!

Сегодня в Едином Телемарафоне, в 19.00, смотрите Шестую церемонию вручения премии Global Teacher Prize Ukraine, где будут отмечены настоящие герои образовательного фронта!! Учителя важны!", - написал Горбунов.

Напомним, Горбунов заявил об усыновлении ребенка, Осадчая честно рассказала, что об этом думает

Также Politeka писала, что Горбунов назвал главную ошибку Потапа, но оправдал его перед хейтерами

А еще Politeka сообщала, что Горбунов заговорил о главной трагедии дня после удара оккупантов



