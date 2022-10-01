Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказалася о своем куме Потапе, который семь месяцев войны провел за границей. Сейчас рэпер находится в Украине, но Юрий советовал бы куму появиться в Киеве несколько раньше. При этом в интервью на YouTube-канале "Розмова" он оправдал музыканта перед хейтерами.
Оказалось, что Потап не отсиживался в Испании, пока в Украине идет полномасштабная война, а выступал на благотворительных концертах, где собирал деньги для украинской армии. Главной ошибкой Потапа он назвал, то что музыкант приехал лишь на 7 месяц войны.
"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей". Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", - сказал Юрий Горбунов.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Время пить таблетки": Путин призвал Украину прекратить огонь, в ОП ему метко ответили
"Он сошел с ума": в рядах российской элиты нарастает паника, когда начнется настоящий бунт
"Мы мобилизовались в русскую армию, чтобы разоружить ее изнутри": партизаны рф записали обращение
Звезда "Дизель шоу" Танкович неожиданно высказался об украинском языке и смене гражданства: "У меня уже..."
Ведущий Юрий Горбунов напомнил, что его кум Потап разрывался между благотворительными концертами и мероприятиями в поддержку Украины. По его мнению, вряд ли кто-то другой смог бы сделать так же много, как репер.
"Алексей многое делает за пределами Украины и, ясно, получает дозу хейта. Но пусть так же попробует кто-то сделать это за границей – собрать концерты, собрать средства и отправить на ВСУ", - отметил он.
Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.
Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.