Грузины прямо на границе напоминают россиянам-беглецам о том, что многие граждане рф поддерживали вторжение в Украину, также Юрий Горбунов показала, как их троллят в кафе.

Как сообщает Politeka.net, на акцию против россиян собралось несколько десятков грузин. Люди держали плакаты, которые осуждали агрессию рф против Украины, а также напоминали россиянам, что до объявления мобилизации они поддерживали войну. Кроме того, россиян ждут красноречивые чеки в одном из кафе.

Фото поделился украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов на своей странице в Instagram.

В частности, в грузинском кафе назло оккупантам выдают чеки всем россиянам с перефразированным стихом Тараса Шевченко: "Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горда москалі їб*чі". Украинский телеведущий показал фотодоказательство.

"Это в одном из грузинских кафе! Спасибо вам за поддержку!!", - подписал снимок Юрий Горбунов.

В комментариях пользователи сети не смогли сдержать своих эмоций и оставляли слова благодарности для грузин, которые выражают солидарность с украинским народом.

"Это им вместо - приятного аппетита", "Браво, грузины. Спасибо вам за вашу поддержку", "Какая красота", "И добавить нечего👏 аминь", "Спасибо вам, только ваш народ может понять всю нашу ненависть к оккупантам", - писали в комментариях.

Стоит отметить, что грузины прямо на границе с плакатами в руках напоминают россиянам-беглецам о том, что многие граждане РФ поддерживали вторжение в Украину.

Напомним, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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