Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який минулого року був головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею Ганну Богдан і пара після проекту зустрілася понад рік. Але війна стала непереборним випробуванням на шляху Михайла та Ганни, тому пара заявила про припинення відносин. Зате Заливако став досить успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців.

А цього разу Михайло вирішив поділитися кадрами, де гуляє Італією вночі

"Вийшов на нічні турніки і щось якось в Італії сила тяжіння сильніша або я просто став дохлим за цей тиждень, коротше незрозуміло. Як італійці смердять, ви не розумієте. Ми теж звичайно пахнемо, але... вибачте", - сказав Михайло у своєму відео, яке розмістив у сторіс.

"Нехай живуть Додіки", - написав Михайло на сторіс, поставивши смайлик зі сміхом.

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