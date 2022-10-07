Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который в прошлом году был главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей Анну Богдан и пара после проекта провстречалась больше года. Но война стала непреодолимым испытанием на пути Миши и Анны, поэтому пара заявила о прекращении отношений. Зато Заливако стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

А в этот раз Михаил решил поделится кадрами, где гуляет по Италии ночью

"Вышел на ночные турники и что-то как-то в Италии сила притяжения сильнее или я просто стал дохлый за эту неделю, короче непонятно. Как итальянцы воняют, вы непонимаете. Мы тоже конечно пахнем, но... извините", - сказал Михаил в своем видео, которое разместил в сторис.

"Пусть живут Додики", - написал Михаил на сторис, поставив смайлик со смехом.

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