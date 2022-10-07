Як повідомляє Politeka.net, кілька місяців українська співачка Оля Полякова перебувала з дітьми за кордоном. І ось влітку співачка перетнула український кордон і розпочала роботу на українській землі. Зокрема, вона власноруч вирощує овочі та фрукти на своєму городі, сама робить сири та обожнює готувати.

У своєму Instagram-stories співачка похвалилася врожаєм і засвітила обличчя без макіяжу.

До вторгнення росії в Україну у Полякової у теплицях росло багато різних овочів та фруктів. Днями зірка вийшла у сторіс і показала, що від її городу лишилося.

"Ви пишете мені, що хочете більше якогось домашнього контенту, тому я зараз покажу вам свою тепличку, город", - сказала Оля Полякова на відео.

У кадрі співачка з'явилася без грама косметики, на шию вона накинула в'язаний теплий шарфик, а на голову одягла сіру шапочку в тон.

У теплицях артистки й досі росте петрушка, щавель, цибуля, а в саду яблуні.

"Залишки прекрасного базиліка, руколка, якийсь салат ще залишився. Вже потроху все закінчується. О, яка гарна. Це я з Німеччини привезла вербену, вона дуже смачна в чай. Як вона переживе зиму – не знаю. Який у мене красивий чебрець. Ну і залишки помідорів", - розповіла про город Оля Полякова.

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