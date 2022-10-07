Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев украинская певица Оля Полякова находилась с детьми за рубежом. И вот летом певица пересекла украинскую границу и приступила к работе на украинской земле. В частности, она собственноручно выращивает овощи и фрукты на своем огороде, сама делает сыры и обожает готовить.
В своем Instagram-stories певица похвасталась урожаем и засветила лицо без макияжа.
До вторжения россии в Украину у Поляковой в теплицах росло много разных овощей и фруктов. На днях звезда вышла в сторис и показала, что от ее огорода осталось.
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"Вы пишете мне, что хотите больше какого-нибудь домашнего контента, поэтому я сейчас покажу вам свою тепличку, огород", — сказала Оля Полякова на видео.
В кадре певица появилась без грамма косметики, на шею она накинула теплый вязаный шарфик, а на голову надела серую шапочку в тон.
В теплицах артистки до сих пор растет петрушка, щавель, лук, а в саду яблуни.
"Остатки прекрасного базилика, руколка, какой-то салат еще остался. Уже понемногу все заканчивается. О, какая красивая. Это я из Германии привезла вербену, она очень вкусная в чай. Как же она переживет зиму – не знаю. Какой у меня красивый тимьян. Ну и остатки помидоров", — рассказала об огороде Оля Полякова.
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".