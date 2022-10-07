Коля Серга зазначив, що росія використовує культуру для того, щоб знищити людські цінності свого народу.

Співак і ведучий "Орла и Решки" Коля Серга, який захищає Україну від російської навали, висловився про гумористичні шоу на росії. Зокрема, в інтерв'ю для "GLOSTER FM" артист розповів, яке російське шоу про гумор стало інструментом для пропаганди президента росії володимира путіна. Крім того, він розкрив, як із росіян вдалося зробити рабів.



Зокрема, музикант зазначив, що російський "Comedy Club" - це шоу, яке передає багато меседжів під обгорткою гумору і є "непомітним, але важливим" інструментом путінської пропаганди.

"Через Comedy Club дуже багато було впроваджень ксенофобії, малих народів, знецінення - дуже багато меседжів. Comedy Club Production належить Газпром медіа-холдингу, який є частиною Газпрому, а Газпром належить путіну. Comedy Club був викуплений та впроваджений, тому що це потужний інструмент ", - заявив докладніше Коля Серга.

Коля Серга додав, що російські культурні цінності не просто виховують рабів у їхніх людях, мабуть, цих цінностей взагалі немає.

"Росія використовує культуру, щоб знищити людські цінності свого народу. Коли у нас немає цінностей і духовності, у нас, по-перше, немає своєї думки, а по-друге, немає потягу до кращого життя." Розуміємо, що ми лайно і не заслуговуємо на щось краще. Тому нам потрібен лише туалет на вулиці". Вони використовують це, щоб знецінити, зробити рабів. Їм це вдалося", – висловився Микола Серга.

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